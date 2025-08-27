Жители украинской столицы из-за угрозы атаки дронов собираются ночевать в метро

Жители столицы Украины из-за угрозы атак российских беспилотников готовятся провести ночь в метро. Об этом сообщает издание «Политика Страны».

На снятых на перроне станции «Берестейская» киевского метрополитена кадрах видны лежащие на матрасах люди.

По информации украинских пабликов, над Киевом заметили беспилотный летательный аппарат.

21 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна подверглась одному из наиболее интенсивных комбинированных ударов за время конфликта. По его словам, было применено 574 ударных беспилотника и 40 ракет. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в столице работают силы противовоздушной обороны, и призвал горожан оставаться в укрытиях.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее появилось видео массированного удара ВС РФ по объектам в Киеве.