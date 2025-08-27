На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Жители украинской столицы из-за угрозы атаки дронов собираются ночевать в метро

Жители Киева, опасаясь атаки беспилотников, готовятся провести ночь в метро
true
true
true
close
Alina Smutko/Reuters

Жители столицы Украины из-за угрозы атак российских беспилотников готовятся провести ночь в метро. Об этом сообщает издание «Политика Страны».

На снятых на перроне станции «Берестейская» киевского метрополитена кадрах видны лежащие на матрасах люди.

По информации украинских пабликов, над Киевом заметили беспилотный летательный аппарат.

21 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна подверглась одному из наиболее интенсивных комбинированных ударов за время конфликта. По его словам, было применено 574 ударных беспилотника и 40 ракет. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в столице работают силы противовоздушной обороны, и призвал горожан оставаться в укрытиях.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее появилось видео массированного удара ВС РФ по объектам в Киеве.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами