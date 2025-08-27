На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

СМИ: Германия создала секретную железную дорогу для переброски вооружений и солдат

Der Tagesspiegel: Германия строит военную железную дорогу вглубь Украины
true
true
true
close
Taras Valerievich/Shutterstock/FOTODOM

ФРГ практически завершила создание секретной сети военных железных дорог для экстренной переброски тяжелой техники и солдат Североатлантического альянса на восточный фланг. Об этом сообщает Der Tagesspiegel.

В публикации утверждается, что Германия создает выделенный железнодорожный маршрут для поставок вооружения и техники в ответ на запросы Киева о повышении эффективности логистики. Железная дорога пролегает от балтийских портов через территорию Польши и логистический хаб под Краковом в западные области Украины, отмечает издание.

По данным DT, уже сейчас по данному коридору идут регулярные поставки. Основным оператором перевозок выступает немецкий железнодорожный концерн Deutsche Bahn. Во время создания железной дороги были усилены меры безопасности по всему маршруту. Это было сделано для защиты критической инфраструктуры от возможных диверсий, говорится в публикации.

Накануне сообщалось, что Центральный союз немецких портов (ZDS) обратился к министру обороны Германии Борису Писториусу с просьбой выделить деньги из оборонного бюджета на подготовку к возможной войне.

Ранее военный эксперт предупредил, что Европа готовит граждан к войне с РФ в 2027 году.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами