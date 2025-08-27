СМИ: Германия создала секретную железную дорогу для переброски вооружений и солдат

ФРГ практически завершила создание секретной сети военных железных дорог для экстренной переброски тяжелой техники и солдат Североатлантического альянса на восточный фланг. Об этом сообщает Der Tagesspiegel.

В публикации утверждается, что Германия создает выделенный железнодорожный маршрут для поставок вооружения и техники в ответ на запросы Киева о повышении эффективности логистики. Железная дорога пролегает от балтийских портов через территорию Польши и логистический хаб под Краковом в западные области Украины, отмечает издание.

По данным DT, уже сейчас по данному коридору идут регулярные поставки. Основным оператором перевозок выступает немецкий железнодорожный концерн Deutsche Bahn. Во время создания железной дороги были усилены меры безопасности по всему маршруту. Это было сделано для защиты критической инфраструктуры от возможных диверсий, говорится в публикации.

Накануне сообщалось, что Центральный союз немецких портов (ZDS) обратился к министру обороны Германии Борису Писториусу с просьбой выделить деньги из оборонного бюджета на подготовку к возможной войне.

Ранее военный эксперт предупредил, что Европа готовит граждан к войне с РФ в 2027 году.