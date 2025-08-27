Активность иностранных бойцов ВСУ в социальных сетях помогает российским войскам обнаруживать и ликвидировать их. Об этом заявил бразильский наемник, военный врач Адамир Ангинони Жуниор в эфире YouTube-канала Fala Glauber Podcast.

По словам наемника, многие иностранные бойцы ведут блоги в TikTok и YouTube, что позволяет ВС РФ отслеживать их расположение. В качестве примера он привел случай с военным полицейским Максом Панаво, который был ликвидирован вместе с группой сослуживцев вскоре после публикации в соцсетях.

«Некоторые рассказывают, что за полчаса-час до ликвидации он вышел в сеть... Был нанесен артиллерийский удар, не выжил он и еще несколько человек», — сообщил Жуниор.

В апреле военнослужащий ВСУ выкладывал в социальной сети TikTok видео, в которых призывал к смене правительства украинского президента Владимира Зеленского и неповиновению командирам. Тогда его арестовали и предъявили обвинения в распространении материалов с призывами к захвату госвласти.

Ранее сообщалось, что половину батальона ВСУ в Днепропетровской области составили колумбийские наемники.