В Минске отметили рост уровня военных угроз вокруг Белоруссии

БелТа: вокруг Белоруссии продолжает нарастать уровень военных угроз
true
true
true
close
VideoFromEveryWhere/Shutterstock/FOTODOM

Белоруссия, несмотря на мирные инициативы Минска, продолжает отмечать рост уровня военных угроз вокруг страны. Об этом заявил государственный секретарь Совета безопасности республики Александр Вольфович, передает БелТа.

В своей речи он отметил, что XXI век насыщен военными конфликтами, которые бушуют на Европейском континенте и затрагивают Белоруссию.

«Мы видим, к сожалению, что уровень военных угроз только нарастает вокруг нашей страны, несмотря на те мирные инициативы, мирные предложения, которые звучат из уст главы государства, исходят от Республики Беларусь, но […] остаются без ответов наших европейских соседей», — сказал он.

По его словам, Белоруссия видит от европейских соседей недоброжелательные шаги в отношении нашей страны, в том числе обвинения в том, что Белоруссия представляет угрозу для Европейского континента.

Он добавил, что Минск не намерен ставить во главу угла вопросы милитаризации и увеличения численности вооруженных сил, что нельзя сказать о вооруженных силах Польши, которые наращивают военную мощь.

До этого сообщалось, что расходы Польши на оборону в 2026 году могут стать рекордными за всю историю страны. Глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявлял, что это будет самый большой военный бюджет в истории, превышающий бюджет 2022 года в два раза.

Ранее Лукашенко пригрозил США выходом из переговоров при условии, если Белый дом будет подыгрывать оппозиции.

