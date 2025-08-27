В Минске отметили рост уровня военных угроз вокруг Белоруссии

Белоруссия, несмотря на мирные инициативы Минска, продолжает отмечать рост уровня военных угроз вокруг страны. Об этом заявил государственный секретарь Совета безопасности республики Александр Вольфович, передает БелТа.

В своей речи он отметил, что XXI век насыщен военными конфликтами, которые бушуют на Европейском континенте и затрагивают Белоруссию.

«Мы видим, к сожалению, что уровень военных угроз только нарастает вокруг нашей страны, несмотря на те мирные инициативы, мирные предложения, которые звучат из уст главы государства, исходят от Республики Беларусь, но […] остаются без ответов наших европейских соседей», — сказал он.

По его словам, Белоруссия видит от европейских соседей недоброжелательные шаги в отношении нашей страны, в том числе обвинения в том, что Белоруссия представляет угрозу для Европейского континента.

Он добавил, что Минск не намерен ставить во главу угла вопросы милитаризации и увеличения численности вооруженных сил, что нельзя сказать о вооруженных силах Польши, которые наращивают военную мощь.

До этого сообщалось, что расходы Польши на оборону в 2026 году могут стать рекордными за всю историю страны. Глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявлял, что это будет самый большой военный бюджет в истории, превышающий бюджет 2022 года в два раза.

Ранее Лукашенко пригрозил США выходом из переговоров при условии, если Белый дом будет подыгрывать оппозиции.