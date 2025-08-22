Лукашенко пригрозил США выходом из переговоров при одном условии

Белоруссия прекратит вести диалог с Соединенными Штатами, если Вашингтон начнет поддерживать «беглую» белорусскую оппозицию, заявил президент республики Александр Лукашенко. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я предупредил американцев сразу: как только нам станет известно, что вы начинаете им подыгрывать, нашим беглым, и вместе начинаете тут какую-то игру осуществлять, мы сразу с вами прекращаем все переговоры», — сказал белорусский лидер.

Он добавил, что представители американской стороны отнеслись к его позиции с пониманием и подчеркнули, что намерены продолжать диалог с Минском.

15 августа Александр Лукашенко провел телефонный разговор с представителем президента США Джоном Коулом. Стороны обсудили отношения между двумя странами, а также затронули вопросы урегулирования конфликта на Украине.

До этого белорусский лидер созвонился с американским коллегой Дональдом Трампом. Разговор состоялся в преддверии переговоров хозяина Белого дома с президентом РФ Владимиром Путиным, которые состоялись на Аляске. В Минске заявили, что Лукашенко пригласил Трампа вместе с семьей в республику, при этом «приглашение было принято». В свою очередь, американский лидер сообщил, что «с нетерпением ждет встречи». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Лукашенко оценил шансы Трампа на Нобелевскую премию мира.