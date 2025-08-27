На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В ДНР взяли в плен несколько расчетов боевых дронов ВСУ

РИА Новости: ВС России взяли в плен несколько расчетов ударных FPV-дронов ВСУ
Kaplitskaia Love/Shutterstock/FOTODOM

Российские военнослужащие взяли в плен несколько украинских расчетов ударных FPV-дронов под Колодезями в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в силовых ведомствах.

«Несколько расчетов ударных FPV-дронов и БПЛА, принадлежавших 60-й отдельной механизированной бригаде Вооруженных сил Украины (ВСУ), сдались в плен бойцам группировки войск «Запад» на Рубцовском направлении в ДНР», — сказал собеседник агентства.

По информации СМИ, всего добровольно сдались девять операторов украинских беспилотных летательных аппаратов.

Тем временем пленный украинский боец Дмитрий Пуцко обратился к остающимся на линии соприкосновения сослуживцам, призвав их сдаваться в плен российской армии. Он отметил, что бойцы ВС России нормально относятся к пленным украинским солдатам. Видео с военным ВСУ предоставило российское министерство обороны.

Ранее в ВС РФ сообщили, что пленные украинские военнослужащие стали чаще отказываться от обмена.

СВО: последние новости
