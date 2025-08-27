Поселок Первое Мая в ДНР перешел под контроль российской армии

Поселок Первое Мая в Донецкой народной республике (ДНР) перешел под контроль российской армии. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным ведомства, во взятии населенного пункта участвовали подразделения группировки ВС РФ «Север».

До этого стало известно, что порядка пяти тысяч бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) могут попасть в окружение российских войск в районе населенного пункта Северск в ДНР.

После взятия села Серебрянка бойцы 7-й мотострелковой бригады ВС РФ начали наступление на Северск. Одновременно российские бойцы из отряда «Барс-16» и 123-й мотострелковой бригады продвигаются с центрального фланга у Ивано-Дарьевки и Спорного, а 88-е соединение подходит с юга. Четыре украинские бригады (10-я, 54-я, 81-я и 109-я) пытаются отбиваться, но российские военные оттесняют их к Северску, отрезая пути снабжения.

Параллельно сообщалось, что Херсону грозит воздушная блокада из-за активности дронов ВС РФ.

Ранее сообщалось, что украинские военные в Волчанске оказались в «огненном аду».