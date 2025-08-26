Расчет ударных беспилотников 42-й гвардейской дивизии группировки войск «Днепр» выбил Вооруженные силы Украины (ВСУ) с позиций в районе города Орехов Запорожской области. Об этом рассказал РИА Новости начальник расчета БПЛА с позывным «Мартын».

«За время дежурства наш расчет расчистил маршруты штурмовых групп. На некоторых участках удалось заставить противника покинуть позиции. Можно сказать, выбили их оттуда», — сказал он.

По его словам, только за время дежурства его расчет поразил 25 целей, в том числе укрепленные огневые точки, минометные позиции, пункты управления беспилотниками ВСУ и 15 блиндажей.

«Мартын» отметил, что действия российских дроноводов нанесли противнику значительный урон и улучшили условия для работы штурмовых подразделений Вооруженных сил РФ.

22 августа Минобороны сообщило, что на Купянском направлении операторы FPV-дронов уничтожили замаскированный немецкий танк Leopard, а также Т-72 ВСУ. По данным ведомства, техника была обнаружена разведывательными подразделениями в районе населенного пункта Подолы, где она находилась в лесных массивах. Для поражения использовались барражирующие боеприпасы «Ланцет».

Ранее на Украине оценили возможности России по производству «Шахедов».