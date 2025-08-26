На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Сотрудники ФСБ предотвратили атаку беспилотников в Макеевке

ФСБ сообщило о предотвращении террористической атаки беспилотников в Макеевке
Reuters

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России предотвратили террористическую атаку украинских беспилотников в Макеевке. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на УФСБ России по Донецкой народной республике (ДНР).

По данным ведомства, утром 26 августа Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать ударным дроном крупную автозаправочную станцию в Макеевке около оживленной транспортной развязки и мест массового скопления людей.

Атаку удалось предотвратить благодаря системе радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса». Военные ВСУ использовали беспилотник украинско-чешского производства «FP-1», оснащённый осколочно-фугасной боевой частью «ОФБ-60-ЯУ», которая содержала 60 кг взрывчатки и поражающие элементы.

Место происшествия было оцеплено правоохранительными органами и специальными службами.

Взрывотехники регионального управления ФСБ успешно обезвредили дрон, извлекли из его боевой части взрывное устройство и вывезли опасные предметы на полигон для уничтожения. В результате попытки атаки никто не пострадал.

До этого Telegram-канал SHOT сообщал, что на территории Эстонии были обнаружены обломки украинского беспилотника. По предварительным данным, дрон упал в воскресенье, когда Вооруженные силы Украины проводили атаку на Санкт-Петербург и Ленинградскую область.

Ранее появились кадры уничтожения беспилотника ВСУ над Нижегородской областью.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
