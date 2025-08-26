На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Собянин рассказал, как Москва и москвичи помогают участникам СВО и их семьям

Собянин заявил, что около 90 тыс. москвичей находятся в зоне военной операции
Константин Михальчевский/РИА Новости

Около 90 тыс. москвичей на сегодняшний день находятся в зоне проведения СВО, город оказывает им существенную поддержку — предоставляет крупные единовременные выплаты при заключении контрактов и ежемесячные доплаты. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в интервью kp.ru.

По его словам, в зону боевых действий направлены мобилизованные, контрактники и профессиональные военные. Также Москва помогает и министерству обороны: производит беспилотники и часть из них бесплатно передает, оказывает содействие в развитии системы ПВО, а также строит производственные площадки для нужд оборонно-промышленного комплекса.

Собянин добавил, что активно работает волонтерское движение, направляющее гуманитарную помощь бойцам.

«Мы занимались строительством оборонительных сооружений, поддерживали создание противовоздушного рубежа в Курской, Белгородской, Брянской областях. В Москве находятся крупнейшие госпитали по лечению наших раненых ребят», — отметил он.

Собянин добавил, что в поселении Вороновское создан крупнейший в стране реабилитационный центр. Также действует система помощи семьям военных и программа поддержки тех, кто завершил службу — включая реабилитацию, лечение и трудоустройство.

Ранее стало известно, что в российском регионе появится школа психологической помощи для семей военных.

