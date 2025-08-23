Минобороны: артиллерия и БПЛА уничтожили БТР ХА-180 «Паси» под Константиновкой

На Константиновском направлении подразделения «Южной» группировки ВС РФ уничтожили финский бронетранспортер ХА-180 «Паси». Об этом сообщили в Минобороны России.

Согласно сообщению ведомства, бронетранспортер был замечен при движении по открытой местности, артиллерийским огнем его вывели из строя, после чего расчет ударных FPV-дронов окончательно уничтожил технику.

В ведомстве добавили, что расчет беспилотников также поразил легковой транспорт ВСУ, что нарушило попытки ротации личного состава и доставки боеприпасов и продовольствия подразделениям украинских войск.

До этого российские военные нанесли удары по трем пунктам временной дислокации украинских сил в ДНР. По данным ведомства, для атаки применялись планирующие авиабомбы ФАБ-3000 и ФАБ-500 с модулями планирования и коррекции, а также легкие многоцелевые управляемые ракеты.

В районе Константиновки бомбой ФАБ-3000 был поражен пункт временного размещения 5-й отдельной штурмовой бригады ВСУ.

