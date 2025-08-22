На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Командир отделения ВСУ дал бойцам совет, как избежать боевых действий

ТАСС: офицер ВСУ советовал подчиненным сообщать о психологической неготовности
Sofiia Gatilova/Reuters

Пленный командир отделения украинской армии Сергей Кириленко рассказал, как советовал своим подчиненным докладывать о шатком психическом состоянии, чтобы избежать попадания в зону боевых действий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

«Я им сказал: «Ребята, не пишите «за состоянием здоровья», не пишите «отказ», а пишите, что вы временно не готовы за эмоционально-психологическим состоянием», — объяснил Кириленко.

По его словам, его подчиненные не обладали нужной для боя военной подготовкой, и их бросило под Артемовском командование, солгав о том, что скоро прибудет подкрепление. На момент сдачи в плен подразделение Кириленко находилось в окружении почти двое суток, а командование отказывало им в открытии гуманитарного коридора.

До этого снайпер с позывным «Тагил» рассказал, как бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) однажды откопали российских военных, которых засыпало в окопе, после чего сдались в плен. По его словам, украинские солдаты были принудительно мобилизованы на родине.

Ранее стало известно, число украинских военнопленных, находящихся в РФ.

СВО: последние новости
