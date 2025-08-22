На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Венесуэле объявили мобилизацию национальной милиции

Мадуро призвал граждан Венесуэлы вступить в ряды милиции из-за угрозы США
Ariana Cubillos/AP

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о проведении переписи и мобилизации в рядах Боливарианской национальной милиции на фоне угроз со стороны США. Об этом сообщает издание El Nacional.

Сообщается, что мероприятия в рамках Национального плана защиты суверенитета республики состоятся в выходные, 23 и 24 августа.

«Как главнокомандующий я счел необходимым и своевременным, чтобы в субботу и воскресенье у нас состоялась большая кампания переписи и призыва всех ополченцев страны...» — заявил он.

Кроме того, глава Венесуэлы призвал резервистов и граждан, желающих противостоять империализму. По словам Мадуро, для реализации плана будут использованы штабы воинских частей, военные подразделения и базы, а также центральные улицы городов.

До этого генпрокурор США Пэм Бонди сообщила, что Министерство юстиции и Госдепартамент страны повысили до $50 млн вознаграждение за информацию, способствующую задержанию президента Венесуэлы Николаса Мадуро. По версии минюста США, Мадуро обвиняется в сотрудничестве с «международными террористическими организациями» и наркоторговле. Вашингтон считает его «угрозой национальной безопасности».

Ранее были раскрыты мотивы США удвоить награду за Николаса Мадуро.

