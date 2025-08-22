В Финляндии раскрыли сроки поставки на Украину первой партии БПЛА

Summa Defence поставит на Украину первую партию БПЛА во второй половине года

Финская оборонная компания Summa Defence планирует во второй половине 2025 года поставить на Украину первую партию беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом говорится в полугодовом отчете компании, опубликованном на ее официальном сайте.

В документе подчеркивается, что на юге Финляндии в эксплуатацию были введены новые производственные мощности.

«Уже идет производство первой тестовой партии [дронов] совместно с нашим украинским партнером. Мы ожидаем, что первые производственные партии будут завершены и поставки начнутся во второй половине [текущего] года», — отмечается в отчете.

В ноябре 2024 года пресс-служба Summa Defence сообщила, что компания совместно с украинским партнером создаст в Финляндии завод по производству БПЛА. Основные цели работы данного предприятия заключаются в быстром увеличении производства беспилотников, которые используются в конфликте на Украине, а также внедрении промышленного производства таких летательных аппаратов в Финляндии и других странах Европы.

Ранее премьер-министр Финляндии Петтери Орпо высказался о возможной отправке военнослужащих страны на Украину.