На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Финляндии раскрыли сроки поставки на Украину первой партии БПЛА

Summa Defence поставит на Украину первую партию БПЛА во второй половине года
true
true
true
close
Michael Nitzschke/Global Look Press

Финская оборонная компания Summa Defence планирует во второй половине 2025 года поставить на Украину первую партию беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом говорится в полугодовом отчете компании, опубликованном на ее официальном сайте.

В документе подчеркивается, что на юге Финляндии в эксплуатацию были введены новые производственные мощности.

«Уже идет производство первой тестовой партии [дронов] совместно с нашим украинским партнером. Мы ожидаем, что первые производственные партии будут завершены и поставки начнутся во второй половине [текущего] года», — отмечается в отчете.

В ноябре 2024 года пресс-служба Summa Defence сообщила, что компания совместно с украинским партнером создаст в Финляндии завод по производству БПЛА. Основные цели работы данного предприятия заключаются в быстром увеличении производства беспилотников, которые используются в конфликте на Украине, а также внедрении промышленного производства таких летательных аппаратов в Финляндии и других странах Европы.

Ранее премьер-министр Финляндии Петтери Орпо высказался о возможной отправке военнослужащих страны на Украину.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами