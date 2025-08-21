США призвали Израиль сократить удары по Ливану

Администрация Соединенных Штатов призвала Израиль сократить военную активность в Ливане для стимулирования процесса разоружения «Хезболлы». Об этом сообщает Axios со ссылкой на осведомленные источники.

План Вашингтона включает временную паузу в «несрочных» ударах и поэтапный вывод израильских войск с пяти постов в Южном Ливане. В обмен ожидается усиление давления ливанской армии на группировку.

«Прогресс есть, но окончательного решения пока нет», — приводит издание слова источника о переговорах.

В рамках инициативы предложено создать экономическую зону на юге Ливана при инвестициях Саудовской Аравии и Катара.

В ночь на 21 августа сообщалось, что израильские военные атаковали объекты шиитского движения «Хезболла» на юге Ливана. В ЦАХАЛ отметили, что «Хезболла» нарушила договоренности о прекращении огня между Израилем и Ливаном, разместив военные объекты на юге страны.

Ранее Трамп призвал все страны Ближнего Востока улучшить отношения с Израилем.