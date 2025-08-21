ВС РФ почти полностью парализовали аэроразведку ВСУ

Аэроразведка Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции (СВО) практически полностью парализована. Об этом сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

«Есть места на направлениях, где в дневное время уже никто даже не пытается поднимать крылья в небо, понимая, что их собьют», — сказал собеседник агентства.

До этого издание «Cтрана.ua» со ссылкой на слова украинского бойца Серафима Гордиенко сообщало, что аэроразведка ВСУ оперативно-тактического уровня в ближайшее время «может прекратить существование как вид системной деятельности» из-за усиливающегося сопротивления российской стороны. По его словам, Вооруженные силы (ВС) РФ активно создают эшелонированную линию FPV-перехватчиков, которые не дают разведывательным украинским дронам залетать на 15-20 км вглубь российского тыла. Он отметил, что без этого поразить цели невозможно.

Боец уточнил, что в связи с этим некоторые подразделения ВСУ перестали даже пробовать поднимать беспилотники в дневное время, что в свою очередь создает возможности для маневров ВС РФ.

Ранее Mash сообщал, что Украина потеряла 1,7 миллиона военнослужащих в ходе СВО.