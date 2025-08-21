США и Европа подготовили военные варианты для «поддержки переговоров» по Украине

США и страны Европы выработали военные варианты действий, призванные, как утверждает Запад, поддержать переговоры по преодолению конфликта на Украине. Об этом сообщила пресс-служба Комитета начальников штабов Вооруженных сил США, передает ТАСС.

«Начальники генштабов Финляндии, Франции, Германии, Италии, Великобритании, Украины, США, а также верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе [американский генерал Алексус Гринкевич] провели встречу в Вашингтоне 19 — 20 августа», — говорится в сообщении.

В публикации говорится, что начальники генштабов разработали возможные механизмы действий в военной сфере, чтобы поддержать переговорный процесс и обеспечить мир в Европе. В заявлении отмечается, что варианты будут представлены помощникам лидеров по нацбезопасности каждой задействованного государства.

До этого военный эксперт Андрей Марочко заявил, что украинские власти, выступая за заморозку конфликта, хотят отложить его полное урегулирование и нарастить военный потенциал для последующего возобновления боев, как это было после подписания Минских соглашений.

