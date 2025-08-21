Украинские власти, выступая за заморозку конфликта, хотят отложить его полное урегулирование и нарастить военный потенциал для последующего возобновления боев, как это было после подписания Минских соглашений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на военного эксперта Андрея Марочко.

«Заявление [советника офиса президента Украины Михаила] Подоляка я отношу к очередным так называемым хотелкам Украины, поскольку четко и ясно было заявлено нашим военно-политическим руководством, что никакой заморозки конфликта попросту не должно быть», — заявил он.

Марочко отметил, что российская сторона четко дала понять, что должно быть подписано соглашение о всеобъемлющем мире, а также учтены все первоначальные причины начала спецоперации.

Военный эксперт отметил, что Подоляк «пытается бредить», что прекращение огня еще возможно. По мнению Марочко, данный подход является фактической заморозкой конфликта принципу Минских соглашений. Он подчеркнул, что риторика Киева вопросе конфликта не соответствует реалиям, которые происходят на линии боевого соприкосновения.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона не собирается выводить войска из Донбасса и юридически признавать потерю территорий. По его словам, вопрос о выводе солдат с территории затрагивает вопрос не только конституции страны, но и выживания. Он добавил, что вопрос затрагивает наиболее сильные защитные рубежи.

Ранее в Госдуме оценили уловку Украины с изменением границ областей.