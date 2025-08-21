На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Президент Чехии готов отправить чешских миротворцев на Украину

Президент Чехии Павел назвал возможным размещение чешских миротворцев на Украине
Tomas Tkacik/Keystone Press Agency

Президент Чехии Петр Павел назвал возможным размещение на Украине чешских миротворцев, которые в составе международных сил обеспечивали бы соблюдение мирного соглашения. Об этом он заявил в интервью изданию «Европейская правда», сообщает ТАСС.

По его словам, если будет сильная группа европейских государств, готовых предоставить Украине гарантии безопасности, то Чехия должна быть среди них.

Павел также сообщил, что его страна уже участвует в работе «коалиции желающих» — группы стран, которые обсуждают возможность создания миротворческих сил.

Он добавил, что республика поддерживает Украину с февраля 2022 года.

Как сообщалось, европейские страны могут отправить своих солдат на Украину в качестве миротворцев до получения согласия Москвы. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что как минимум три страны готовы направить силы на Украину в рамках гарантий безопасности, но отказался называть их. Готовность ранее изъявляли Германии, Великобритании и Франции.

Ранее Эстония заявляла о готовности направить на Украину роту миротворцев.

