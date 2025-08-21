На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российским войскам передали истребители поколения 4++

«Ростех»: ВКС РФ получили партию многофункциональных истребителей Су-35С
Ростех

Воздушно-космические силы (ВКС) РФ получили партию многофункциональных истребителей Су-35С. Об этом сообщила пресс-служба государственной корпорации «Ростех» в Telegram-канале.

Воздушные суда для армии страны передала Объединенная авиастроительная корпорация (входит в «Ростех»). Данные истребители относятся к поколению 4++.

«Эти самолеты позволяют выполнять все задачи, поставленные перед российской авиацией, от сопровождения авиатехники до прикрытия наземных объектов», — говорится в публикации.

Также в тексте приводится комментарий исполнительного директора «Ростеха» Олега Евтушенко. Он отметил, что с начала 2025 года в войска были переданы уже несколько партий Су-35С.

«Этот процесс не останавливается, на стадии производства находятся уже новые самолеты для следующих поставок», — подчеркнул специалист.

18 августа в «Ростехе» рассказали, что многоцелевые истребители Су-35С при применении на фронте создают зону недоступности для самолетов Вооруженных сил Украины (ВСУ), не позволяя им достигать рубежей применения оружия. Благодаря этому истребители-бомбардировщики Су-34 получают возможность наносить точечные удары глубоко в тылу противника.

Ранее истребитель Су-35С назвали лучшим боевым самолетом из имеющихся у ВКС РФ.

