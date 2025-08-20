В США пожаловались на высокие требования главы Пентагона к личной безопасности

Высокие требования министра обороны США Пита Хегсета к личной безопасности усложнили работу Управления уголовных расследований армии США (CID). Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на источники.

В публикации говорится, что ведомство отзывает работников с расследований уголовных дел и направляет на задания по обеспечению безопасности семейных резиденций Хегсета, а также они «иногда следят за жильем, принадлежащим бывшим супругам Хегсета» в Миннесоте, Теннесси и в Вашингтоне.

По словам источников, усиление мер безопасности последовало за поступившей угрозой взрыва в его доме в Теннесси вскоре после назначения на должность министра обороны.

«Я никогда не видел, чтобы для одного человека выделялось столько охраны... Ни у кого такого нет», — заявил изданию один из сотрудников CID.

Он добавил, что последние несколько лет ведомство сталкивается с нехваткой кадров и высокой нагрузкой после назначения Хегсета на должность главы Минобороны.

Другой источник отметил, что сотрудникам перестает хватать времени на выполнение других рядовых задач.

Ранее Пентагон запретил призыв в армию США граждан с шизофренией.