На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В США пожаловались на высокие требования главы Пентагона к личной безопасности

WP: высокие требования Хегсета к личной безопасности создали проблемы для армии
true
true
true
close
CNP/AdMedia/Global Look Press

Высокие требования министра обороны США Пита Хегсета к личной безопасности усложнили работу Управления уголовных расследований армии США (CID). Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на источники.

В публикации говорится, что ведомство отзывает работников с расследований уголовных дел и направляет на задания по обеспечению безопасности семейных резиденций Хегсета, а также они «иногда следят за жильем, принадлежащим бывшим супругам Хегсета» в Миннесоте, Теннесси и в Вашингтоне.

По словам источников, усиление мер безопасности последовало за поступившей угрозой взрыва в его доме в Теннесси вскоре после назначения на должность министра обороны.

«Я никогда не видел, чтобы для одного человека выделялось столько охраны... Ни у кого такого нет», — заявил изданию один из сотрудников CID.

Он добавил, что последние несколько лет ведомство сталкивается с нехваткой кадров и высокой нагрузкой после назначения Хегсета на должность главы Минобороны.

Другой источник отметил, что сотрудникам перестает хватать времени на выполнение других рядовых задач.

Ранее Пентагон запретил призыв в армию США граждан с шизофренией.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами