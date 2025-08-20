На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В ЛНР задержали члена запрещенного украинского батальона

Сотрудники МВД по ЛНР задержали члена запрещенного в РФ батальона «Айдар»
Olena Yakobchuk/Shutterstock/FOTODOM

Сотрудники министерства внутренних дел (МВД) по Луганской народной республике (ЛНР) задержали члена украинского батальона «Айдар» (признан террористической организацией и запрещен в России). Об этом сообщила пресс-служба МВД в Telegram-канале.

Правоохранители задержали 46-летнего мужчину из Старобельского округа, который с августа 2014 по январь 2015 года добровольно воевал в «Айдаре».

На допросе задержанный признался, что служил стрелком и стоял на блокпосту в Половинкино.

В отношении бывшего участника батальона возбуждено уголовное дело за участие в террористическом сообществе. Следственный комитет региона ведет расследование. Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.

В феврале сотрудники ФСБ задержали в Москве задержали сторонника батальона «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России). По данным ведомства, 32-летний мужчина в соцсетях склонял российских военных к переходу на сторону украинских войск. Также в ФСБ установили, что россиянин еще до начала СВО неоднократно выезжал на территорию Украины, где связался с командиром одного из подразделений батальона «Азова», после чего вступил в его ряды.

Ранее в ОАЭ задержали сбежавшего с Украины нардепа.

