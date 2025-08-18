На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В США заявили, что Украина станет крупным поставщиком военной техники в Европу

Постпред США Уитакер: Украина станет крупным поставщиком военной техники в ЕС
РИА «Новости»

США ждут, что Украина станет крупным поставщиком военной техники для стран Европы на фоне увеличения ими расходов на оборону. Об этом в интервью телеканалу Fox News заявил постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер.

«Они [Украина], безусловно, станут крупным поставщиком военной техники в Европу, поскольку те [европейские страны] будут тратить те 5%, о которых все договорились», — сказал он.

По его словам, уже сейчас нужно думать о том, как будет выглядеть экономика Украины. Как отметил постпред Соединенных Штатов, помимо оборонного сектора, Украине должна будет восстанавливать свою сельскохозяйственную экономику, порты и инфраструктуру, для чего понадобится «много денег, в основном из Европы».

18 июля группа по инвестициям в вооружения и закупкам Brave1, поддерживаемая властями Украины, заявила, что Киев позволит иностранным военным компаниям испытать свое новейшее оружие на передовой российско-украинского конфликта. В заявлении группы говорится, что в рамках схемы «Испытания на Украине» компании будут отправлять свою продукцию на Украину, проводить онлайн-обучение по ее использованию, а затем ждать, пока украинские военные опробуют ее и отправят отчеты.

Ранее на Западе заявили, что Украина стала полигоном и лабораторией НАТО.

