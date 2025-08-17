На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Одессе произошли взрывы

Мэр Одессы Труханов сообщил о взрывах в Одессе
Shutterstock

Взрывы произошли в Одессе на юге Украины. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Геннадий Труханов.

Сейчас в Одесской области действует воздушная тревога.

Незадолго до этого стало известно, что в Харькове и Сумах в восточной части Украины были зафиксированы прилеты баллистических ракет. По данным местных пабликов, в Харькове под удар попал Индустриальный район, а в Сумах — учебное заведение. Также взрывы произошли в Павлограде Днепропетровской области. Мэр Харькова Игорь Терехов подтвердил прилеты баллистики в Индустриальном районе.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее российская армия нанесла массированный удар «Кинжалами» и БПЛА по объектам ВПК и нефтеперерабатывающим заводам на Украине.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
