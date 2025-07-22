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Хуситы заявили об ударе гиперзвуковой ракетой по аэропорту Бен-Гурион

Хуситы заявили об атаке аэропорта Бен-Гурион в Израиле гиперзвуковой ракетой
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Nir Elias/Reuters

Вооруженные силы правящего на севере Йемена шиитского движения «Ансар Алла» (хуситы) заявили об атаке на аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве с использованием гиперзвуковой баллистической ракеты. Об этом заявил военный представитель движения Яхьи Сарии, его слова приводит ТАСС.

По его словам, «уникальная» военная операция «достигла своей цели». Сарии уточнил, что при атаке на Бен-Гурион была использована гиперзвуковая баллистическая ракета типа «Палестина-2».

7 июля министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил о начале новой военной операции, направленной против йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситов). В рамках данной операции, получившей название «Черный флаг», были нанесены массированные удары по ряду объектов, включая порты Ходейда, Ас-Салиф и Рас-Иса, электростанцию Рас-Катиб, а также по судну Galaxy Leader, которое около двух лет назад было захвачено хуситами и использовалось ими для осуществления террористической деятельности в акватории Красного моря.

Ранее ЦАХАЛ зафиксировал пуск ракеты из Йемена.

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