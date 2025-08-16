На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Дроны ВСУ за полчаса атаковали три региона России

Минобороны сообщило об уничтожении четырех дронов над тремя регионами России
true
true
true
close
Министерство обороны РФ

Российские средства ПВО (противовоздушной обороны) за полчаса уничтожили над тремя регионами страны четыре беспилотника ВСУ самолетного типа. Об этом Минобороны РФ сообщает в своем Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что налеты дронов произошли в период с 22:20 до 22:50. Два БПЛА нейтрализовали в Белгородской области и по одному — в Курской и Орловской областях.

С 13 августа Белгород и Белгородская область подвергаются массированной атаке украинских беспилотников. Прилеты начались в среду, продолжались ночью и не ослабевали в течение следующего дня. В небе над регионом сбили около 200 БПЛА, были ранены несколько десятков человек, один не выжил.

Кроме того, оказалось повреждено здание областного правительства. Губернатор Вячеслав Гладков заявил, что таких обстрелов белгородцы «пока еще не проживали в современной истории». Центральную часть города перекрыли для движения автотранспорта, очевидцы сообщали о звуках стрельбы из автоматического оружия.

Ранее один из лидеров ИГ (организация запрещена в России) был ликвидирован ударом неизвестного дрона.

