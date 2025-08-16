Белгородскую область атаковали более 10 БПЛА

Минобороны: за три часа силы ПВО сбили над Белгородской областью 11 дронов

В небе над Белгородской областью за три часа ликвидировали и перехватили 11 украинских дронов самолетного типа. Об этом сообщает в своем Telegram-канале Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что украинские БПЛА пытались атаковать территорию региона в период с 12:00 до 15:15. Все они были уничтожены дежурными средствами противовоздушной обороны.

На этой неделе Белгород и Белгородская область подверглись массированной атаке украинских беспилотников. Прилеты начались 13 августа, продолжались ночью и не ослабевали в течение следующего дня. Над регионом сбили около 200 БПЛА, были ранены несколько десятков человек, один не выжил.

Кроме того, оказалось повреждено здание областного правительства. Губернатор Вячеслав Гладков заявил, что таких обстрелов белгородцы «пока еще не проживали в современной истории». Центральную часть города перекрыли для движения автотранспорта, очевидцы сообщали о звуках стрельбы из автоматического оружия.

