Участник СВО заявил о похищении чеченцами

Участник СВО Павел Губарев заявил, что его однажды похитили чеченцы

Участник специальной военной операции (СВО) и бывший народный губернатор Донбасса Павел Губарев заявил, что его однажды похитили чеченцы. Об этом он рассказал в интервью Rutube-каналу «Миронов Де-Факто».

По словам Губарева, соответствующие события произошли около десяти лет назад — после нападения на редакцию скандально известного французского сатирического журнала Charlie Hebdo. Он отметил, что в сети распространились якобы его высказывания о причастности к этому руководства Чечни.

«Мне стали писать-звонить... Что там опровергать? Понятно же, что бред», — сказал Губарев.

Он заявил, что вскоре к нему ворвалась группа чеченцев. По словам мужчины, его похитили и заставили извиняться за публикацию.

«Я им говорю: <...> Мне не за что извиняться, отвалите от меня», — продолжил Губарев.

Участник СВО рассказал, что в итоге его отпустили, потребовав перед этим записать на видео слова уважения в отношении руководства Чечни.

«Я не помню, сказал я или не сказал», — добавил Губарев.

В интервью Губарев также обратил внимание на ситуацию, произошедшую с российским бойцом ММА и участником спецоперации Максимом Дивничем. 17 июля последний выложил видео, на котором запечатлена драка с его участием в бассейне в Луганске. Своего соперника Дивнич назвал бойцом спецназа «Ахмат» и написал, что тот «приставал к девушкам и кинулся на спортсмена в драку из-за замечания».

Спустя сутки чеченский боец Алихан Берсаев ответил на обвинения. Он признал, что на предоставленных кадрах действительно он и назвал себя «обычным военным», который не является бойцом «Ахмата».

Ранее двое мужчин похитили раненого бойца СВО и вымогали у него деньги.