На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Источник сообщил об отправке генерала ЦВО Глушенкова в зону СВО

Ura.ru: глава ЦВО Глушенков уехал на спецоперацию
true
true
true
close
Ilya Moskovets/URA.RU/Global Look Press

Врио командующего войсками Центрального военного округа генерал-лейтенант Дмитрий Глушенков отправился в зону специальной военной операции. Об этом сообщил URA.ru источник.

По его словам, офицер будет выполнять поставленные перед ним боевые задачи. Официального подтверждения этой информации пока нет, в Минобороны направлен запрос.

Согласно данным источников, в открытых публикациях не упоминалось, что Глушенков находился в зоне СВО. Он был назначен заместителем командующего ЦВО в марте 2023 года и занимал этот пост при трех военачальниках — Александре Лапине, Александре Мордвичеве и Валерии Солодчуке. Во время их командировок в зону спецоперации Глушенков временно исполнял обязанности командующего в округе.

До службы в ЦВО Глушенков возглавлял 68-й армейский корпус Восточного военного округа. Он является десантником и участником боевых действий в Югославии, Чечне и Сирии. В 2012 году, командуя 31-й бригадой ВДВ, он вручил президенту Владимиру Путину офицерский кортик с девизом Воздушно-десантных войск «Никто кроме нас!» во время визита главы государства в Ульяновск.

Ранее стало известно, что арестованный за взятку экс-вице-губернатор Тюменской области уедет на СВО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами