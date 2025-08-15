Источник сообщил об отправке генерала ЦВО Глушенкова в зону СВО

Врио командующего войсками Центрального военного округа генерал-лейтенант Дмитрий Глушенков отправился в зону специальной военной операции. Об этом сообщил URA.ru источник.

По его словам, офицер будет выполнять поставленные перед ним боевые задачи. Официального подтверждения этой информации пока нет, в Минобороны направлен запрос.

Согласно данным источников, в открытых публикациях не упоминалось, что Глушенков находился в зоне СВО. Он был назначен заместителем командующего ЦВО в марте 2023 года и занимал этот пост при трех военачальниках — Александре Лапине, Александре Мордвичеве и Валерии Солодчуке. Во время их командировок в зону спецоперации Глушенков временно исполнял обязанности командующего в округе.

До службы в ЦВО Глушенков возглавлял 68-й армейский корпус Восточного военного округа. Он является десантником и участником боевых действий в Югославии, Чечне и Сирии. В 2012 году, командуя 31-й бригадой ВДВ, он вручил президенту Владимиру Путину офицерский кортик с девизом Воздушно-десантных войск «Никто кроме нас!» во время визита главы государства в Ульяновск.

Ранее стало известно, что арестованный за взятку экс-вице-губернатор Тюменской области уедет на СВО.