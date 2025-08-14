На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Белоруссия получила от РФ партию самолетов Су-30СМ2

Белоруссия получила на вооружение самолеты Cу-30СМ2
Министерство обороны Республики Беларусь

Россия в рамках военно-технического сотрудничества с Минском передала Белоруссии новую партию современных российских многоцелевых военных самолетов Су-30СМ2. Самолеты доставлены на один из аэродромов, сообщает минобороны республики.

«Прямо сейчас на один из аэродромов ВВС и войск ПВО прибывает очередная партия самолетов Су-30СМ2», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Новейшие российские самолеты призваны повысить возможности военно-воздушных сил республики по обеспечению безопасности государства в воздухе.

Первая партия многофункциональных истребителей Су-30СМ2 была доставлена в Белоруссию в конце мая.

Тогда летный и летно-технический состав успешно освоили данную модернизацию, говорится в сообщении.

Су-30СМ2 — это модернизированный самолет. Он получил новые двигатели АЛ-41Ф-1С, которые на 16% мощнее предыдущих и имеют вдвое больший ресурс. Самолет развивает скорость свыше 2100 км/ч, поднимается на высоту 17,5 км, а также способен преодолевать расстояние до 3000 км без дозаправки. Кроме того, двигатель позволяет иметь на борту увеличенное количество боеприпасов и оборудования.

Ранее Минобороны Белоруссии сообщило об ожидаемых поставках комплексов ПВО «ТОР-М2» из РФ.

