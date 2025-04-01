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В Минобороны прокомментировали действия НАТО при пролетах ВКС России

МО: истребители НАТО 12 раз сопровождали ВКС России у границ Литвы
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Reuters

Истребители военно-воздушных сил стран НАТО 12 раз сопровождали самолеты военно-космических сил (ВКС) России у границ Литвы на протяжении марта. Об этом ТАСС заявили в министерстве обороны России.

«С 30 июля 2024 года на литовской авиабазе по ротации был размещен контингент ВВС Италии с четырьмя истребителями Eurofighter Typhoon и Франции с четырьмя истребителями Rafale. 31 марта их сменили пилоты ВВС Польши и Румынии на восьми F-16 Fighting Falcon», — сообщили в военном ведомстве.

Уточняется, что истребители Италии и Франции поднимались в воздух не менее нескольких раз в неделю. Эстония, Латвия и Литва не в состоянии защищать свое воздушное пространство самостоятельно, поэтому дежурство над воздушным пространством Прибалтики обеспечивается другими странами-союзниками по НАТО.

В прошлый раз самолеты Североатлантического альянса подняли в небо из-за российского Ил-20М.

Ранее авиация России и Китая провела совместное патрулирование в океане.

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