В минобороны Белоруссии высказались о реакции НАТО на учения «Запад-2025»

Глава МО Белоруссии Хренин: Минск следит за учениями НАТО
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Белоруссия следит за учениями НАТО у своих границ и группировкой войск в Польше. Об этом заявил министр обороны республики Виктор Хренин, комментируя планы альянса использовать «Запад-2025» как повод для проведения своих тренировок, передает БелТА.

«Больше всего настораживает решение польского военного руководства о создании группировки больше 30-34 тысячи военнослужащих. Это уже серьезная группировка, по нашей оценке. Надо очень внимательно смотреть (мы этим и будем заниматься) и реагировать», — сказал глава ведомства.

Хренин добавил, что, если в отношении Белоруссии будут проявляться признаки агрессии, то республике «есть чем ответить».

Белорусско-российские учения «Запад-2025» пройдут на территории Белоруссии с 12 по 16 сентября.

8 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что учения «Запад-2025» решено было перенести от западной границы республики вглубь страны, чтобы избежать обвинений Запада в подготовке захвата Прибалтики и Польши. По его словам, если возникнут непредвиденные обстоятельства, то задействованные в учениях российские и белорусские войска быстро вернутся западной границе республики.

Ранее стало известно, что Украина и Польша попытаются сорвать учения «Запад-2025».

