Российские военные прибыли в Белоруссию на учения ОДКБ

Часть военного контингента России прибыла в Белоруссию на учения ОДКБ

В Белоруссию прибыли российские военные, которые примут участие в учениях Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), запланированных в республике. Об этом сообщил глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин по итогам закрытого доклада президенту страны Александру Лукашенко, передает госагентство БелТА.

По его словам, учения состоятся на полигоне в Витебской области в период с 31 августа по 6 сентября.

«Часть подразделений российских Вооруженных сил уже прибыли, ожидается прибытие воинских контингентов других стран ОДКБ», — сказал Хренин.

Он уточнил, что речь идет о двух подразделениях ВС РФ.

По данным белорусского минобороны, учения пройдут «с Коллективными силами оперативного реагирования (КСОР) «Взаимодействие-2025», с силами и средствами разведки «Поиск-2025», с силами и средствами материально-технического обеспечения КСОР «Эшелон-2025».

В конце прошлого года генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов сообщил, что в 2025 году военные учения Организации пройдут в Белоруссии, Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане.

Он рассказал, что государства — участники ОДКБ каждый год согласовывают план оперативно-боевой подготовки своих военнослужащих. В его рамках объединение проводит учения по различным направлениям и темам.

