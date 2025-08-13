На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российские военные прибыли в Белоруссию на учения ОДКБ

Часть военного контингента России прибыла в Белоруссию на учения ОДКБ
true
true
true
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

В Белоруссию прибыли российские военные, которые примут участие в учениях Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), запланированных в республике. Об этом сообщил глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин по итогам закрытого доклада президенту страны Александру Лукашенко, передает госагентство БелТА.

По его словам, учения состоятся на полигоне в Витебской области в период с 31 августа по 6 сентября.

«Часть подразделений российских Вооруженных сил уже прибыли, ожидается прибытие воинских контингентов других стран ОДКБ», — сказал Хренин.

Он уточнил, что речь идет о двух подразделениях ВС РФ.

По данным белорусского минобороны, учения пройдут «с Коллективными силами оперативного реагирования (КСОР) «Взаимодействие-2025», с силами и средствами разведки «Поиск-2025», с силами и средствами материально-технического обеспечения КСОР «Эшелон-2025».

В конце прошлого года генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов сообщил, что в 2025 году военные учения Организации пройдут в Белоруссии, Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане.

Он рассказал, что государства — участники ОДКБ каждый год согласовывают план оперативно-боевой подготовки своих военнослужащих. В его рамках объединение проводит учения по различным направлениям и темам.

Ранее военный эксперт объяснил, могут ли учения в Белоруссии перерасти в наступление ВС РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами