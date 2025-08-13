«Калашников» нарастил производство продукции в полтора раза

Российские концерн «Калашников» за год увеличил выпуск военной и гражданской продукции в полтора раза. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба предприятия.

«АО «Концерн «Калашников» по итогам работы за шесть месяцев 2025 года изготовило продукции военного и гражданского назначения на сумму, превышающую на 52% значение, полученное за аналогичный период в 2024 году», — указано в сообщении.

Отмечается, что основное производство выполняет план на 100%. Кроме того, годовой рост продемонстрировал и показатель выручки концерна.

10 августа «Калашников» представил новые укороченные и малогабаритные автоматы АК-15К и АК-15СК, а также ручной пулемет РПЛ-7 калибра 7,62×39 мм. По словам конструктора Сергея Уржумцева, контракт предусматривает поставку модернизированных автоматов уже в текущем году.

Он также отметил, что эти версии разработаны в том числе для выхода на внешний рынок.

Ранее «Калашников» рассказал об антидроновых возможностях ракеты «Вихрь».