На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Калашников» нарастил производство продукции в полтора раза

Концерн «Калашников» сообщил, что нарастил производство продукции в полтора раза
true
true
true
close
АО «Концерн «Калашников»

Российские концерн «Калашников» за год увеличил выпуск военной и гражданской продукции в полтора раза. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба предприятия.

«АО «Концерн «Калашников» по итогам работы за шесть месяцев 2025 года изготовило продукции военного и гражданского назначения на сумму, превышающую на 52% значение, полученное за аналогичный период в 2024 году», — указано в сообщении.

Отмечается, что основное производство выполняет план на 100%. Кроме того, годовой рост продемонстрировал и показатель выручки концерна.

10 августа «Калашников» представил новые укороченные и малогабаритные автоматы АК-15К и АК-15СК, а также ручной пулемет РПЛ-7 калибра 7,62×39 мм. По словам конструктора Сергея Уржумцева, контракт предусматривает поставку модернизированных автоматов уже в текущем году.

Он также отметил, что эти версии разработаны в том числе для выхода на внешний рынок.

Ранее «Калашников» рассказал об антидроновых возможностях ракеты «Вихрь».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами