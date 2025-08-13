На Украине развеял миф об «открытии» границ

Не всех 18-22-летних украинцев будут выпускать за границу, а только студентов иностранных вузов. Об этом заявил депутат Верховной рады Сергей Евтушок, комментируя вчерашнее заявление украинского президента Владимира Зеленского, его слова приводит Telegram-канал «Украина.ру».

Депутат уточнил, что выехать с территории Украины смогут только студенты иностранных вузов, имеющие законные отсрочку от призыва и разрешение на выезд.

Накануне Зеленский заявил, что украинские власти могут разрешить молодым людям в возрасте до 22 лет выезжать за пределы страны. Он отметил, что дал соответствующее поручение правительству, при этом допустив, что кабмин может не одобрить его инициативу.

До этого депутат Верховной рады Анна Скороход заявила, что Украина может потерять поколение, поскольку украинские родители массово вывозят сыновей в возрасте 16-17 лет за границу. Так она прокомментировала законодательную инициативу ее коллеги Александра Федиенко, который предложил разрешить выезд из страны мужчинам в возрасте от 18 до 24 лет.

Ранее сообщалось, что Львовская ОВА выпускала мужчин за границу по запросам с подписью Александра III.