Воевавший на СВО сербский снайпер заявил об угрозах в свой адрес

Снайпер Берич рассказал о поджоге его дома в Чехове за критику властей Сербии

Воевавший на СВО сербский снайпер Деян Берич рассказал о поджоге его дома в Чехове и угрозах за его взгляды — за критику властей Сербии. Об этом сообщает ТАСС.

«Предлагали деньги, чтобы перестал говорить плохо [о властях Сербии]. Я не согласился. И после этого сразу мой дом сожгли в Чехове <…>. Я знаю конкретно, кто дом сжег, его камера поймала, это был серб», — рассказал он.

Берич добавил, что зарубежные спецслужбы для проведения терактов намеренно ищут сербов, живущих на территории России, и имеющих проблемы с деньгами.

До этого было известно, что сербский доброволец Деян Берич открыл бизнес в Подмосковье. Он отметил, что члены Ассоциации ветеранов СВО постоянно помогают и поддерживают друг друга. Это упрощает возвращение к миной жизни после боевых действий.

Недавно доброволец из Сербии Наманя Петрич, пострадавший на мине в зоне СВО, стал гражданином России — ему торжественно вручили новый паспорт в Подмосковье.

Ранее боец-доброволец из Сербии Дарио Ристич получил гражданство РФ.