Участвующий в СВО доброволец из Сербии рассказал, как открыл бизнес в Подмосковье

Члены Ассоциации ветеранов СВО постоянно помогают и поддерживают друг друга, рассказал в беседе с «Газетой.Ru» участвовавший в спецоперации доброволец из Сербии Деян Берич.

«Ветераны СВО делятся жизненным опытом, дают друг другу советы, предостерегают от возможных ошибок, настраивают товарищей на то, что всегда есть возможность найти решение проблемы», — поделился Деян Берич.

Он отметил, что после СВО бойцам не просто вернуться к мирной жизни.

«Но нельзя им позволить закрыться в себе», — считает доброволец.

Также ветеран сообщил, что после возвращения с фронта он занялся фермерством и основал собственное хозяйство.

«Мы производим мясо холодного копчения по сельским рецептам. У нас маленький цех в Подмосковье. До СВО у меня уже был опыт работы в сельском хозяйстве, но вернувшись с фронта, пришлось начать все сначала. Потихоньку со всем справляемся», — рассказал Берич