На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российский МиГ-29 оснастили «Архангелом»

Российский МиГ-29 превратили в носитель дронов-перехватчиков «Архангел»
true
true
true
close
Telegram-канал «Проект «Архангел». Создание БПЛА.»

Российский истребитель МиГ-29 превратили в носитель дронов-перехватчиков «Архангел». Видео с самолетом опубликовано в Telegram-канале проекта.

На кадрах видно, что БПЛА, напоминающий по форме небольшую ракету, прикрепили к точке подвески под крыло самолета.

»<...> сам самолет движется немного быстрее нашей крейсерской скорости дрона, зато и доставить перехватчик сможет прямиком в Киев или Львов», — рассказал один из разработчиков.

По его словам, инженеры также решили вопрос об управлении беспилотником — «управлять «Архангелом» ребята будут прямо из кабины самолета».

В начале августа сообщалось, что российские военные начали применять оптоволоконные FPV-дроны «Бумеранг» на всех направлениях СВО. Беспилотники, разработанные московскими инженерами, уже задействованы, в том числе, в Курской и Белгородской областях, оснащены оптоволоконным кабелем, способным выдерживать нагрузку до 150 кг и устойчивым к разрывам. Это позволяет сохранять стабильную связь, управление и передачу видеосигнала даже при активной работе средств радиоэлектронной борьбы противника..

Ранее российские военные начали боевые испытания нового беспилотника.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами