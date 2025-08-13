Российский МиГ-29 оснастили «Архангелом»

Российский истребитель МиГ-29 превратили в носитель дронов-перехватчиков «Архангел». Видео с самолетом опубликовано в Telegram-канале проекта.

На кадрах видно, что БПЛА, напоминающий по форме небольшую ракету, прикрепили к точке подвески под крыло самолета.

»<...> сам самолет движется немного быстрее нашей крейсерской скорости дрона, зато и доставить перехватчик сможет прямиком в Киев или Львов», — рассказал один из разработчиков.

По его словам, инженеры также решили вопрос об управлении беспилотником — «управлять «Архангелом» ребята будут прямо из кабины самолета».

В начале августа сообщалось, что российские военные начали применять оптоволоконные FPV-дроны «Бумеранг» на всех направлениях СВО. Беспилотники, разработанные московскими инженерами, уже задействованы, в том числе, в Курской и Белгородской областях, оснащены оптоволоконным кабелем, способным выдерживать нагрузку до 150 кг и устойчивым к разрывам. Это позволяет сохранять стабильную связь, управление и передачу видеосигнала даже при активной работе средств радиоэлектронной борьбы противника..

Ранее российские военные начали боевые испытания нового беспилотника.