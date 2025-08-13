На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Силы ПВО сбили беспилотники в трех районах Ростовской области

Слюсарь: в трех районах Ростовской области отражены атаки дронов
true
true
true
close
Евгений Биятов/РИА Новости

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотники в трех районах Ростовской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь.

Он уточнил, что воздушная атака была отражена на севере области. Беспилотные летательные аппараты уничтожены в Миллеровском, Чертковском и Шолоховском районах.

Слюсарь отметил, что, по предварительным данным, обошлось без разрушений, никто не пострадал.

13 августа сообщалось, что обломки сбитого беспилотного летательного аппарата упали на территории нефтеперерабатывающего завода в Славянске-на-Кубани, в результате чего загорелась «Газель».

В этот же день губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что в Волгограде эвакуируют дом после падения обломков дрона на крышу.

Ранее военный эксперт назвал цель атак украинских БПЛА на курортные города РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами