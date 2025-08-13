Силы ПВО сбили беспилотники в трех районах Ростовской области

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотники в трех районах Ростовской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь.

Он уточнил, что воздушная атака была отражена на севере области. Беспилотные летательные аппараты уничтожены в Миллеровском, Чертковском и Шолоховском районах.

Слюсарь отметил, что, по предварительным данным, обошлось без разрушений, никто не пострадал.

13 августа сообщалось, что обломки сбитого беспилотного летательного аппарата упали на территории нефтеперерабатывающего завода в Славянске-на-Кубани, в результате чего загорелась «Газель».

В этот же день губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что в Волгограде эвакуируют дом после падения обломков дрона на крышу.

