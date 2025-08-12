На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Mash заявил об отступлении ВСУ в районе Доброполья

Mash: ВС РФ пробили клин ВСУ на 20 км между Покровском и Константиновкой
true
true
true
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Российские войска «пробили клин» украинской армии на 20 км между Покровском и Константиновкой. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По информации канала, военные 9-й и 39-й мотострелковых бригад ВС РФ очистили районы сел Бойковка, Панковка и Затышок, а затем начали наступление, помешав ВСУ провести ротацию.

Mash утверждает, что из-за плохой подготовки и снабжения украинские бригады теробороны в районе города Добропольеч отступили на тыловые позиции.

Российские войска расширяют контроль на юге Покровска, где они заняли 11 жилых улиц, Константино-Еленинскую церковь, авторынок, пишет канал. Кроме того, они перерезали трассу из Краматорска, по которой украинские военные подвозили боеприпасы и резервы. Это, считает Mash, сильно усложнит снабжение ВСУ в Покровске.

12 августа советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что несколько подразделений Вооруженных сил Украины оказались в огневом мешке в районе поселка Клебан Бык под Константиновкой.

Ранее сообщалось о начале боев в черте города Родинского.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами