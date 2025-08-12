Mash заявил об отступлении ВСУ в районе Доброполья

Mash: ВС РФ пробили клин ВСУ на 20 км между Покровском и Константиновкой

Российские войска «пробили клин» украинской армии на 20 км между Покровском и Константиновкой. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По информации канала, военные 9-й и 39-й мотострелковых бригад ВС РФ очистили районы сел Бойковка, Панковка и Затышок, а затем начали наступление, помешав ВСУ провести ротацию.

Mash утверждает, что из-за плохой подготовки и снабжения украинские бригады теробороны в районе города Добропольеч отступили на тыловые позиции.

Российские войска расширяют контроль на юге Покровска, где они заняли 11 жилых улиц, Константино-Еленинскую церковь, авторынок, пишет канал. Кроме того, они перерезали трассу из Краматорска, по которой украинские военные подвозили боеприпасы и резервы. Это, считает Mash, сильно усложнит снабжение ВСУ в Покровске.

12 августа советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что несколько подразделений Вооруженных сил Украины оказались в огневом мешке в районе поселка Клебан Бык под Константиновкой.

Ранее сообщалось о начале боев в черте города Родинского.