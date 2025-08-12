На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В российском регионе объявили беспилотную опасность

В Чувашии объявили опасность атаки беспилотников
Антон Вергун/РИА Новости

Режим угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов объявили в Чувашии. Предупреждение появилось в приложении МЧС, передает ТАСС.

«В Чувашской Республике объявлена опасность атаки беспилотников», — говорится в сообщении.

В Минобороны заявили, что силы ПВО в течение ночи уничтожили 25 беспилотников над территорией РФ. По данным ведомства, 22 дрона сбили в небе над Ростовской областью. Еще три цели перехватили в Ставропольском крае.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в сети появились кадры с БПЛА, атаковавшим Нижегородскую область.

