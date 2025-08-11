На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
За утро над тремя регионами России и Черным морем сбили 20 беспилотников

Минобороны: ПВО сбила 20 украинских дронов за несколько часов
Mircea Moira/Shutterstock/FOTODOM

С утра силы противовоздушной обороны уничтожили 20 украинских беспилотников. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, столько летательный аппаратов уничтожили в период с 07:20 до 13:00 мск. Атака была зафиксирована над Калужской и Брянской областями, Московским регионом, а также над акваторией Черного моря.

Рано утром 11 августа силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили семь украинских беспилотников над Крымом, Нижегородской и Белгородской областями. А за ночь силы ПВО уничтожили 32 украинских беспилотника.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в Госдуме предложили ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.

Атаки БПЛА на Россию
