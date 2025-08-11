Два дрона попытались атаковать Москву

Собянин: сбили еще два беспилотника, летевших на Москву

Силы противовоздушной обороны утром 11 августа сбили еще два беспилотных летательных аппаратов, летевших в сторону Москву. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

По его словам, в настоящее время на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Несколькими минутами ранее Собянин сообщил о трех дронах, летевших в сторону Москвы.

Рано утром 11 августа силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили семь украинских беспилотников над Крымом, Нижегородской и Белгородской областями.

За ночь силы ПВО уничтожили 32 украинских беспилотника, в том числе над Московским регионом.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в Госдуме предложили ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.