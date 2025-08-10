На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В США заявили о нежелании Кремля возвращать территории Украине

WP: Кремль не собирается возвращать Украине территории в Херсоне и Запорожье
true
true
true
close
Александр Кряжев/РИА Новости

Кремль не собирается возвращать Украине территории в Херсоне и Запорожье. Об этом пишет издание The Washington Post (WP) со ссылкой на источник.

Утверждается, что Россия предложила Украине отказаться от Донбасса, «включающего в себя Луганскую и Донецкую области», в обмен на прекращение огня, но не предложила ничего взамен. Отмечается, что Кремль не готов возвращать территории в Херсоне и Запорожье.

По данным издания, единственный компромисс, на который может пойти Россия, — остановка продвижения в Одесской и Харьковской областях, а также отказ от занятия городов Херсон и Запорожье, которые остаются под контролем Киева.

9 августа Владимир Зеленский заявил, что Украина не намерена отдавать свою землю России. Он заявил, что это противоречит конституции страны, поэтому отступать от этого «никто не будет и не сможет».

Также Зеленский заявил, что Аляска, где запланирована встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа 15 августа, находится «слишком далеко от Украины».

Ранее сообщалось, что Россия хочет провести переговоры по обмену территориями с Украиной.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами