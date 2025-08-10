В США заявили о нежелании Кремля возвращать территории Украине

WP: Кремль не собирается возвращать Украине территории в Херсоне и Запорожье

Кремль не собирается возвращать Украине территории в Херсоне и Запорожье. Об этом пишет издание The Washington Post (WP) со ссылкой на источник.

Утверждается, что Россия предложила Украине отказаться от Донбасса, «включающего в себя Луганскую и Донецкую области», в обмен на прекращение огня, но не предложила ничего взамен. Отмечается, что Кремль не готов возвращать территории в Херсоне и Запорожье.

По данным издания, единственный компромисс, на который может пойти Россия, — остановка продвижения в Одесской и Харьковской областях, а также отказ от занятия городов Херсон и Запорожье, которые остаются под контролем Киева.

9 августа Владимир Зеленский заявил, что Украина не намерена отдавать свою землю России. Он заявил, что это противоречит конституции страны, поэтому отступать от этого «никто не будет и не сможет».

Также Зеленский заявил, что Аляска, где запланирована встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа 15 августа, находится «слишком далеко от Украины».

Ранее сообщалось, что Россия хочет провести переговоры по обмену территориями с Украиной.