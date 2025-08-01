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Российский сапер рассказал, что ВСУ используют мертвых животных

РИА Новости: ВСУ минируют тушки животных на Харьковском направлении
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Oleg Petrasiuk/AP

Украинские военные используют туши животных для маскировки взрывных устройств на харьковском направлении. Об этом сообщил РИА Новости командир отделения инженерно-саперной роты Ленинградского гвардейского полка группировки «Север» с позывным «Купол».

По его словам, бойцы ВСУ закладывают взрывчатые вещества, датчики движения и магнитные элементы внутрь мертвых кошек и зайцев, после чего сбрасывают их на тропы и в заградительные сети. Он отметил, что такие самодельные взрывные устройства способны срабатывать как на военную технику, так и на военнослужащих, а при наличии сенсоров движения — и на гражданских лиц.

Сапер пояснил, что подрыв происходит при проезде техники — мина может реагировать на движение или магнитное поле. Также возможно срабатывание, если мимо заминированной тушки проходит человек.

Он уточнил, что разминирование таких объектов проводится дистанционно: при возможности — путем расстрела с безопасного расстояния или с использованием подручных средств. В частности, саперы применяют длинные палки с примотанным тротилом, аккуратно подкладывая заряд к тушке для подрыва.

Ранее житель ДНР заявил о расправе ВСУ над мирными жителями и животными.

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