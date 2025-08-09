В донецкой Константиновке ВСУ расстреляли бригаду медиков

Украинские минометчики нанести удар по карете скорой медицинской помощи в Константиновке в ДНР. Одна из медиков не выжила, сообщил ТАСС военный эксперт Игорь Кимаковский.

Уточняется, что врачи приехали на вызов в один из домов частного сектора, куда ранее прилетели несколько минометных мин и ранили местную жительницу.

По словам Кимаковского, ВСУ нанесли второй удар прицельно, мина попала в машину медиков, которые пытались покинуть зону обстрела. В результате атаки, «ранены водитель и женщина, получившая контузию при предыдущем обстреле», медик не выжила, рассказал эксперт.

Кимаковский отметил, что на месте атаки местные жители обнаружили осколки от мин производства стран НАТО.

В конце июля Управление по документированию военных преступлений Украины при администрации ДНР сообщило, что ВСУ с помощью беспилотников атаковали ряд городов на территории республики. Позднее в Донецке, Макеевке и Харцызске объявили ракетную опасность.

Ранее в ДНР предупредили о готовящейся провокации украинских войск в Краматорске.