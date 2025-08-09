В Москве расследуют хищение 12 квартир Минобороны

Полиция возбудила уголовное дело о незаконном присвоении 12 квартир Минобороны РФ, которые предназначались для выдачи военнослужащим. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что Измайловский суд столицы наложил арест на эти помещения. Жилье предназначалось для военных, но в 2019 году мошенники оформили его на себя с помощью поддельных документов.

Согласно материалам суда, речь идет о 12 квартирах в московском районе Новогиреево площадью от 38,5 до 79,5 кв. метров, с кадастровой стоимостью от 8,3 до 79,5 млн рублей.

Уточняется, что нынешние собственники квартир не проходят по делу ни в качестве обвиняемых, ни подозреваемых, однако суд наложил на недвижимость арест. По факту произошедшего, полиция возбудила уголовное дело.

В конце июля Дорогомиловский районный суд Москвы вынес приговор мошенникам, которые незаконно получили в распоряжение собственность районных администраций Подмосковья, Росгвардии и Минобороны РФ. Отмечается, что с 2013 по 2017 год преступники получили 14 объектов недвижимости, которые суммарно стоят свыше 500 млн рублей. Среди них — квартиры, помещения и земельные участки. Один из организаторов ОПГ получил 18 лет колонии, остальные — менее серьезные сроки.

