Правительство Германии приостанавливает выдачу разрешений на поставки оружия Израилю

IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

Германия приостанавливает выдачу разрешений на поставки вооружений Израилю в связи с планами израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху расширить военную операцию в секторе Газа. Об этом заявил в ходе брифинга канцлер ФРГ Фридрих Мерц, передает ТАСС.

По словам политика, в связи с решением израильского кабмина о более жестких военных действиях в палестинском анклаве «становится все более непонятно, как будут достигнуты эти цели».

«При таких обстоятельствах правительство ФРГ пока не будет разрешать экспорт военных товаров, которые могут использоваться в секторе Газа», — отметил канцлер.

8 августа канцелярия премьер-министра Израиля подтвердила, что военно-политический кабинет одобрил план Нетаньяху по установлению контроля Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) над сектором Газа.

В официальном заявлении указано, что кабинет министров поддержал «предложение Нетаньяху победить ХАМАС». Большинство членов правительства также утвердило пять условий для прекращения войны: полное разоружение ХАМАС, возвращение всех заложников, демилитаризация сектора Газа, контроль Израиля над безопасностью территории, создание гражданского правительства без участия ХАМАС и Палестинской национальной администрации.

Ранее в Израиле выступили с угрозами к Лондону из-за Палестины.

Война в Газе
