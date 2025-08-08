Партию роботизированных комплексов «Депеша» передали Минобороны РФ

Холдинг «Высокоточные комплексы» (входит в Ростех) передал Минобороны РФ очередную партию роботизированных комплексов «Депеша». Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Платформы на гусеничном шасси предназначены для перевозки грузов массой до 100 кг и могут развивать скорость до 15 км/ч.

Комплекс выполнен из прочных и легких материалов, что обеспечивает его проходимость и маневренность. Благодаря компактным размерам «Депешу» можно перевозить в багажнике внедорожника.

Управление осуществляется дистанционно — через пульт с трансляцией изображения на VR-очки или монитор. Для устойчивой связи комплекс может быть оснащен оптоволоконной линией связи, при этом его функциональность сохраняется.

В конце июля Military Watch Magazine писал, что «Уралвагонзавод» достиг прогресса в создании тяжелого роботизированного штурмового комплекса «Штурм». Издание отмечает, что после серьезной модификации Т-72 был преобразован в беспилотную штурмовую машину, предназначенную для того, чтобы возглавлять наступательные операции на защищенных позициях противника и минимизировать риски для личного состава.

Ранее Путин поручил ускорить производство робототехники и боевых лазеров.