На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Бывшие бойцы «Азова» попали в огневое кольцо

Mash: до 600 военных ВСУ, включая экс-бойцов «Азова», попали в огневое кольцо
true
true
true
close
Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В огневом кольце на Константиновском направлении оказались около 600 украинских военнослужащих, включая бывших бойцов «Азова» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России). Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По сведениям Mash, украинские войска оказались замкнуты между селами Александра-Калиново и Клебан-Бык. Они попали в диаметр окружения 7 на 4 км.

Мотострелковый полк ВСУ отходит к водохранилищу в парке Клебан-Бык, при этом отступать по реке он не собираются, заявил канал.

«Противника в большинстве загнали в лес и кроют самоходными артиллерийскими установками», — добавил Mash.

Накануне об окружении военных ВСУ на южных подступах к Константиновке сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный.

По его словам, на данный момент никаких «зеленых коридоров» для ВСУ нет, а все пути отхода — севернее Александро-Калиново на западе и Клепан Быка на востоке сформировавшихся «клещей», находятся под огневым контролем ВС РФ.

Ранее ВСУ выдвинулись к границе России двумя бронегруппами.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами